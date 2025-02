Hulk enaltece trabalho do Atlético-MG e explica provocação à torcida do Cruzeiro: ‘Profetizei’

Hulk marca duas vezes e lidera vitória do Atlético-MG no clássico em pleno Mineirão - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Hulk chegou a nove gols em 11 clássicos contra o Cruzeiro e se reafirmou herói na tarde deste domingo, 9. Os dois tentos da vitória atleticana por 2 a 0 sobre o arquirrival ainda ampliou o recorde do craque em solo adversário ou, no caso, no Mineirão: agora são 55 bolas na rede na casa da Raposa. Como se não bastasse, ainda trouxe mais chances de classificação ao Galo à próxima fase do Campeonato Mineiro.

A situação melhorou, afinal o Atlético passou de um time que flertava com a eliminação precoce ao que tem chances de liderança na última rodada. Hulk, porém, não gosta de basear-se em estatísticas ou possibilidades e garante foco na última rodada.

“Claro que tranquilidade não vamos ter. Porque precisamos ganhar o último jogo ainda para se classificar. Como já era de esperado, antes da partida, a gente só dependia da gente para classificar. Então a gente vai para a última rodada assim, com a oportunidade de se classificar em primeiro. Nós somos os escolhidos e capacitados por Deus para poder ir buscar essa classificação. Não é fácil jogar aqui contra o Cruzeiro, nosso maior rival, com um grande time que tem, um time, se não um time, um dos times que mais investiu esse ano, diante de mais de 60 mil pessoas”, pontuou Hulk.

“Parabenizar toda nossa equipe técnica que conseguiu fazer uma ótima preleção. O Cuca é um cara muito experiente nesse aspecto, então deixou todo mundo motivado e leve para esse jogo. Mas a gente soube jogar contra mais de 60 mil torcedores, mantivemos a cabeça no lugar, fizemos um ótimo trabalho coletivamente, e quando a gente faz um coletivo perfeito, a gente acaba se destacando. Todos que tiveram o papel fundamental hoje”, completou.

O Alvinegro precisa vencer na última rodada para classificar dependendo apenas de si. Isso porque o líder do Grupo A, Tombense, soma os mesmos 13 pontos do Galo, enquanto o Betim, terceiro colocado, contabiliza 12.

Hulk provoca torcida do Cruzeiro

Alvo mor da torcida celeste, o ídolo alvinegro já provou que não se importa muito com os xingamentos. Aliás, ele até rebate. Neste domingo, 9, a câmera flagrou o artilheiro fazendo sinal de número dois com a mão para as arquibancadas do Mineirão.

“Eu profetizei e Deus me abençoou. Eu falei que ia fazer dois hoje. A torcida começou a me xingar ali, pegar no meu pé e eu falei assim, “Mais alto, mais alto, hoje eu vou fazer dois”. E Deus me abençoou. Claro que eu sou adivinho, eu não sabia que ia fazer os dois, mas tava muito confiante pra esse jogo. E Deus abençoou minhas palavras e eu consegui fazer os dois gols, o que vale os três pontos, então acho que eu consegui já ler antes do jogo”, completou.

