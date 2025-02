Bahia atropela Colo-Colo e encaminha classificação para a semifinal do Baiano

O Bahia vira a chave do Estadual para a Copa do Nordeste, embora volte a jogar na capital baiana. Na quarta, às 19h (de Brasília), recebe o América-RN na Arena Fonte Nova. O Colo-Colo, por outro lado, terá a semana livre para buscar ajustes. Desse modo, só entrará em campo no sábado, às 18h30, quando visita o Juazeirense no Adauto Moraes.