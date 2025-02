Gabigol assume responsabilidade por derrota do Cruzeiro em clássico: ‘A gente ia ganhar’

Gabigol recebeu vermelho direto ainda no primeiro tempo por lance com Lyanco - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

Gabigol fez mea-culpa pela derrota do Cruzeiro no clássico contra o Atlético-MG, por 2 a 0, no Mineirão. O artilheiro foi expulso aos 29 minutos da etapa inicial, por uma cotovelada em Lyanco, e deixou o time em desvantagem por cerca de 60 minutos – considerando acréscimos.

Apesar de reconhecer a firmeza na cotovelada em Lyanco, Gabriel nega que tenha sido intencional ou uma forma de revidar ao choque em um lance anterior. O camisa 9 disse que a imagem do VAR evidencia ainda mais o acerto do árbitro na decisão de expulsá-lo, mas lamentou ter ocorrido justamente num momento de domínio cruzeirense.

“Foi um lance claro. Não sou um cara maldoso. Tentei dar um tranco, mas a cabeça estava baixa, acabou pegando realmente o cotovelo. No VAR a imagem fica ainda mais feia do que aconteceu. No 11 contra 11, eu imaginava em campo que as coisas iam acontecer, a gente dominava, tinha a bola, tinha certeza que a gente ia ganhar”, e completou:

“Como fui expulso, o jogo virou outro. Assumo a culpa, a derrota é culpa minha. Seguir trabalhando, vamos nos encontrar na frente. Não (caiu em pilha adversária). Foi um lance em que eu tentei só desestabilizar para ele tocar desequilibrado, mas acabou pegando. Em câmera lenta, no VAR, parece que foi mais forte, mas não foi. Lance de jogo, onde eu poderia ter tomado mais cuidado”, iniciou.”, disse Gabigol após o jogo.

Gabigol se desculpa no vestiário

O camisa 9 do Cruzeiro contou, ainda, que se desculpou com seus companheiros no vestiário pelo revés. Gabriel voltou a reforçar que se não fosse a expulsão, o Cruzeiro certamente sairia vitorioso do Mineirão neste domingo, 9.

“Eu pedi desculpas. A derrota foi culpa minha, por mais que tenham me ajudado muito, o staff também me ajudou. Tivemos uma semana incrível de trabalho, estávamos convictos de que poderíamos ganhar. Quando estava no 11 contra 11, a bola era nossa, eles mal chegavam no nosso gol, eu tive uma chance. Depois que fui expulso, virou outro jogo. Íamos ganhar”, lamentou.

Último ato do Cruzeiro

As lamentações fazem parte, afinal, clássico é clássico e todos querem vencer. Contudo, o revés para o Atlético-MG não teve um grande impacto à Raposa na questão do Campeonato Mineiro.

O time celeste ainda lidera com sobras o Grupo C, com 11 pontos, enquanto o segundo colocado soma apenas seis. Na última rodada desta fase, o Cruzeiro encara o Democrata GV, na Arena do Jacaré, na próxima quarta-feira, 12, às 19h45.