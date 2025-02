Flaco avalia o que faltou ao Palmeiras em empate com ??gua Santa, mas garante volta por cima: ‘Ainda falta muito’

O Palmeiras deixou escapar – novamente – pontos importantes contra adversários potencialmente mais fracos no Paulistão, amargurando o gosto da frustração. Mas o que faltou para o Verdão sair do 1 a 1 com o Água Santa no Mané Garrincha, em Brasília? Na visão de Flaco López, eficácia. O resultado, aliás, tirou a equipe de Abel Ferreira da zona de classificação da competição após oito rodadas.

“Faltou um pouco de eficácia, está começando o ano, a gente está muito bem, tem que continuar. Não era o resultado que a gente esperava, mas ainda falta muito. Vamos continuar lutando e trabalhando para classificar e se Deus quiser lutar mais um ano consecutivo pelo Paulistão”, avaliou o atacante.

Flaco inaugurou o placar logo aos dois minutos de jogo, e o Alviverde seguiu com um domínio capaz de resolver a partida antes dos 20′ se não fosse a falta de… eficácia. Aos 27′, por exemplo, o Verdão acumulava cinco finalizações contra apenas uma do Água Santa. Mesmo com menos ímpeto na etapa fina, o Palmeiras foi ao intervalo com o dobro de chutes ao gol, enquanto o adversário sequer chegou a cinco no total.

A máxima do “quem não faz, leva” prevaleceu, o Água Santa empatou nos primeiros minutos da etapa final. Voltemos à falta de eficácia… O Alviverde encerrou a partida com 15 finalizações contra seis do adversário, mas não conseguiu balançar as redes novamente e deixou mais dois pontos pelo caminho.

Situação do Palmeiras

O empate com o, até então, lanterna do Campeonato Paulista rebaixou o Verdão à terceira colocação do Grupo D do torneio. Vale destacar que só os dois primeiros se classificam à fase mata-mata do Estadual, ou seja, se acabasse hoje, o time de Abel estaria desclassificado.

São Bernardo lidera a chave com 16 pontos, e a Ponte Preta aparece na cola somando 15. Já o Alviverde acumula 13, enquanto o Velo Clube, lanterna do Grupo só fez cinco pontos em oito rodadas. Restam quatro disputas pela primeira fase.

Na nona rodada, o Alviverde visita o Inter de Limeira no Major Levy Sobrinho, às 19h30. O duelo acontece na próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro.