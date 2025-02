Abel Ferreira mantém convicções após novo tropeço do Palmeiras no Paulistão: ‘Não menti para ninguém’

É melhor que o torcedor otimista por um replanejamento por parte do Palmeiras, após novo tropeço no Paulistão, tire o ‘porquinho’ da chuva. Isso porque o técnico Abel Ferreira garantiu que seguirá com o rodízio de jogadores neste início de temporada a fim de entender qual a melhor formação para o decorrer do ano, nas principais competições. O português não abrirá mão de seus conceitos mesmo com risco iminente de eliminação precoce na competição.

O técnico vê duas nuances no empate em 1 a 1 com o Água Santa no Mané Garrincha, em Brasília, nesta noite de domingo, 9. Para Abel, o time não jogou bem, mas deixou de ganhar novamente por erros individuais.

“Não estou mentindo para ninguém. Só não entendeu quem não quer ou não quis. Eu não vou trocar o que acredito que tem que ser feito só para agradar. Vou dar oportunidade a todos os jogadores, para que se mostrem, para depois, quando entendermos, fechar (o elenco). Estamos fora da zona de classificação, queremos lutar pelo campeonato outra vez e entendo que está todo mundo com os olhos virados para o Palmeiras. Sabemos onde estamos, que é agora que temos que ver quem está pronto ou se temos que buscar alguém. Se precisamos buscar zagueiro ou não, depois de ter saído um jogador e não ter vindo ninguém”, e completou:

“Temos que mostrar a nós mesmos as necessidades que o clube têm. Mais uma vez não ganhamos por decisão individual. Há aspectos que nós vamos melhorar. Não fizemos um bom jogo e vamos continuar afinar nosso time, sei o que estou fazendo. Sei que quando trocamos como trocamos, pode afetar uma dinâmica ou outra”.

Classificação afetada

Os dois pontos deixados em Brasília já estão fazendo falta ao Verdão no Campeonato Paulista. Isso porque o empate levou o time à terceira colocação do Grupo D, ou seja, retirou o atual tricampeão da zona de classificação ao mata-mata – restante quatro rodadas para o fim.

São Bernardo e Ponte Preta lideram a chave, com 16 e 15 pontos, respectivamente. O Palmeiras, conforme mencionado, figura na terceira colocação e soma 13. Já o lanterna do grupo, o Velo, acumula apenas cinco em oito rodadas já disputadas.

Calendário Palmeiras

O Alviverde retorna aos gramados na próxima quinta-feira, 13, às 19h30, diante do Inter de Limeira, no Major Levy Sobrinho. O duelo é válido pela nona rodada do Paulistão 2025.

Já a décima rodada reserva um clássico ao Verdão, em pleno Allianz Parque. O Alviverde receberá o São Paulo, no domingo, dia 16, às 18h30, em busca da retomada na competição.

