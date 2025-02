Romero e Depay marcam nos acréscimos, Corinthians bate São Bernardo e garante classificação

Pedro Raul teve duas boas chances no primeiro tempo diante do São Bernardo - (crédito: Foto: Mauro Horita/ag. Paulistão)

Em choque de líderes de chaves na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2 a 0 com gols de Ángel Romero e Memphis Depay nos acréscimos na noite deste domingo (9), no encerramento da oitava rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Timão vai a 22 pontos no Grupo A e garante matematicamente sua classificação para as quartas de final. Já o São Bernardo estaciona nos 16 somados no Grupo C, o do Palmeiras, mas, ainda assim, se mantém firme na busca pela vaga na próxima fase.

Primeiro tempo

O Corinthians apresentou bom volume, mas não conseguiu transformar em gols. Pedro Raul teve a primeira boa oportunidade. Ele recebeu dentro da área e passou pelo goleiro, mas não conseguiu abrir o placar. Pouco depois, o centroavante carimbou a trave em cabeceio. Romero chegou a balançar a rede depois de avançar até a área e finalizar, mas a jogada foi anulada por impedimento do paraguaio. O São Bernardo , por sua vez, teve uma chance com Guilherme Queiroz, que obrigou o goleiro Hugo Souza a fazer uma grande defesa.

Segundo tempo

O panorama seguiu parecido na volta do intervalo. O São Bernardo, bem posicionado, se esforçou para não correr riscos. Mas no duelo de substituições, o técnco Ramón Díaz foi mais feliz. Afinal, Memphis Depay entrou em campo aos 19 minutos e fez a diferença. Primeiro, o holandês deu assistência para Ángel Romero inaugurar o placar aos 49′. E quatro minutos depois, foi a vez do próprio Depay definir o triunfo alvinegro. Ele recebeu lançamento, tocou para Romero e recebeu de volta para, logo em seguida, tocar na saída do goleiro e assegurar a festa da Fiel em Itaquera.

CORINTHIANS 2X0 SÃO BERNARDO

Campeonato Paulista – 8ª Rodada

Data: 09/02/2025 (domingo)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 42.352 presentes

Gols: Romero, 49’/2ºT (1-0); Depay, 53’/2ºT (1-0)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro e Matheus Bidu (Hugo, 29’/2ºT); Raniele, Ryan (Garro, 9’/2ºT); José Martínez (Carrillo, 29’/2ºT) e Igor Coronado (Maycon, 29’/2ºT); Ángel Romero e Pedro Raul (Memphis Depay, 19’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Augusto, Matheus Salustiano, Hélder e Pará; Hugo Sanches, Romisson (Emerson Santos, intervalo), Lucas Lima (Kady, 36’/2ºT); Léo Jabá (Lucas Tocantins, 24’/2ºT), Fabrício Daniel (Lucas Rian, 21’/2ºT) e Guilherme Queiroz (Rodolfo, intervalo). Técnico: Ricardo Catalá

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Matheus Delgado Candançan

Cartões Amarelos: Ryan (COR); Hélder (SBE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.