Nove bolas de ouro: astros do futebol acompanham vitória dos Eagles no Super Bowl LIX

Um dos maiores eventos esportivos do mundo aconteceu na noite do último domingo, 9, e consagrou o Philadelphia Eagles como campeão da NFL. Como de praxe, o Super Bowl LIX reuniu astros de diversas modalidades em Nova Orleans, nos Estados Unidos, para acompanhar o duelo entre os finalistas e o show do intervalo – de Kendrick Lamar nesta edição. Ontem, por exemplo, havia nove bolas de ouro na plateia.

Lionel Messi, oito vezes vencedor do Ballon d’Or, esteve entre os espectadores de luxo do evento no Caesars Superdome, em Nova Orleans. O argentino chegou de forma discreta ao estádio, mas não passou despercebido. Além do astro, o meio-campista Rodri, do Manchester City, também marcou presença no local. Ele venceu a última premiação da Bola de Ouro.

“Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui e poder vivenciar essa experiência. O futebol americano é um esporte que tentamos acompanhar na Europa, e eu, especialmente, sigo e admiro há um tempo. Um evento impressionante e que tenho grande respeito”, disse Rodri à ‘Sky Sports’.

Leo Messi in the building

????: Tubi + NFL app pic.twitter.com/GlT3ELBFVg — NFL (@NFL) February 9, 2025

Quem buscou por emoção, saiu frustrado. Isso porque o Philadelphia Eagles não deixou o Kansas City Cheifs nem aquecer e ‘passou o carro’ conquistando o Super Bowl LIX por um placar de 40 a 22. Quem quisesse ir embora no intervalo ou após o show de Kendrick Lamar já saberia o resultado devido ao tamanho do atropelo.

O resultado pôs fim ao sonho do tricampeonato histórico do Chiefs de Patrick Mahomes e Travis Kelce, namorado de Taylo Swift – que também marcou presença no local. Em contrapartida, a vitória colocou os Eagles na prateleira dos bicampeões da NFL.