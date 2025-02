Rivais em campo, dupla de Flamengo e Vasco divide a mesma paixão por NFL

Um veste rubro-negro, o outro cruz-maltino. Um é zagueiro, o outro meio-campista. De um lado, Flamengo. Do outro, Vasco. Mas o que Léo Ortiz e Tchê Tchê têm em comum? A paixão avassaladora por NFL (liga esportiva profissional de futebol americano). No clima do Super Bowl LIX, que consagrou os Eagles como campeões, o Jogada 10 traz um pouco da admiração da dupla pela NFL.

Fanático por futebol americano, Léo Ortiz aproveitou as férias para curtir a paixão mais de perto e compareceu a um jogo do New England Patriots, seu time de coração, no Gillette Stadium, em Massachusett. A ocasião é tida por ele como um dos dias mais especiais da vida de torcedor, visto que teve a honra de presentear o dono do clube, Robert Kraft, com uma camisa do Flamengo com seu nome.

Léo ainda teve a oportunidade de pisar no gramado e conversar com Lonie Paxton, campeão da NFL com os Patriots em 2001. O zagueiro rubro-negro registrou tudo, inclusive o presente que ganhou, e compartilhou com seus seguidores no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patriots Brasil (@patriotsbrasil)

Pré-temporada do Flamengo

A volta aos trabalhos marcou outro momento especial para o zagueiro. Isso porque o Rubro-Negro fez pré-temporada nos EUA e realizou alguns treinos no campo do Florida Gators, dos principais times de futebol americano universitário. Algo que na verdade parecia Disney para Ortiz.

O defensor chegou a arriscar alguns lances como jogador americano, mas provou que lida melhor com a bola redonda e com os pés. Mas o momento ficou marcado por uma troca de presentes entre Léo Ortiz e Gerson com Jeremy Crawshaw e LAG, atletas do Florida Gators.

???? Love the NFL as much as @33leortiz?

???? How many QBs in the league can you name? ???????? Você conhece todos os quarterbacks titulares da NFL? O Léo Ortiz acertou TODOS! Será que você faria igual? pic.twitter.com/im3LsaZmH2 — FC Series (@FC_series) December 28, 2024

Tchê Tchê no Vasco

Sabe o motivo pelo qual o meia escolheu usar o número 3 em sua passagem pelo Vasco da Gama? Trata-se especialmente de uma homenagem a Odell Beckham Jr. O atleta sagrou-se campeão do Super Bowl pelo Los Angeles Rams, em 2022, usando essa numeração.

O wide receiver Odell Beckham Jr. estava recentemente no Miami Dolphins e utiliza essa numeração na liga americana. Coincidentemente, os dois têm a mesma idade, 32 anos, e o prazer em inovar nos cortes de cabelo.

“Tem diversos motivos. Eu gosto de um atleta que joga futebol americano, o Odell Beckham Jr, que foi campeão com a 3 no SuperBowl pelo Los Angeles Rams (em fevereiro de 2022)”, revelou Tchê Tchê em sua apresentação.

Domínio do Philadelphia Eagles

Quem buscou por emoção, saiu frustrado. Isso porque o Philadelphia Eagles não deixou o Kansas City Chiefs nem aquecer e ‘passou o carro’ conquistando o Super Bowl LIX por um placar de 40 a 22. Quem quisesse ir embora no intervalo ou após o show de Kendrick Lamar já saberia o resultado devido ao tamanho do atropelo.

Léo Ortiz chegou a brincar com o domínio dos Eagles na partida: “Que horas começa o #SuperBowl?”. Ironizando o passeio do campeão sobre o Chiefs.

Que horas começa o #SuperBowl ? pic.twitter.com/sJCeEdgxP0 — Léo Ortiz (@33leortiz) February 10, 2025

O resultado pôs fim ao sonho do tricampeonato histórico do Chiefs de Patrick Mahomes e Travis Kelce, namorado de Taylo Swift – que também marcou presença no local. Em contrapartida, a vitória colocou os Eagles na prateleira dos bicampeões da NFL.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.