Auxiliar do Corinthians e Memphis projetam duelo contra Neymar

O Corinthians já está classificado para o mata-mata do Paulistão de forma antecipada. A vaga veio após bater o São Bernardo por 2 a 0 neste domingo (09/02), na Neo Química Arena pela oitava rodada do Estadual. Contudo, mesmo um pouco mais aliviado na competição, o Timão ainda tem um grande compromisso na primeira fase do torneio: o clássico contra o Santos e o embate contra Neymar.

O Timão encara o Peixe nesta quarta-feira (12/02), às 21h35, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Paulistão. O duelo pode ser o último teste de Ramón Díaz para a estreia na Libertadores. Contudo, também já projetam o embate do Corinthians contra Neymar.

Após a partida contra o São Bernardo o auxiliar Emiliano Díaz projetou o duelo com Neymar, mas lembrou que ainda é um Corinthians x Santos.

“Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e que não se pode dar certos espaços, mas o trabalho para nós é 11 contra 11, e Corinthians contra Santos. Nós temos a responsabilidade, porque trabalhamos num grande time, de termos de trabalhar da mesma forma, qualquer que seja o jogo, ainda mais um clássico”, disse Emiliano, que prosseguiu.

“Estamos felizes que Neymar esteja no Brasil, porque fortalece o futebol brasileiro e é um ídolo mundial. Vamos enfrentá-lo na Neo Química e tentar vencer”, completou.

Memphis também projeta embate contra Neymar

Quem também projetou o embate contra o craque do Santos foi o astro do Corinthians, Memphis Depay. O holandês se mostrou animado com o confronto e falou da alegria de ver Neymar de volta ao Brasil.

“Falamos sobre isso. Todo mundo está de olho nos próximos jogos. Estamos focados nisso, porque queremos vencer. É um clássico e queremos ganhar esse jogo. Estou muito animado para enfrentar o Neymar. Sei da importância dele para o futebol, ainda mais no Brasil. Sei que ele é muito bom, mas estaremos em casa”, falou Memphis.

