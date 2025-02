Caixinha mira título do Paulistão com o Santos: ‘Temos quatro finais’

O Santos chegou ao seu segundo empate seguido no Campeonato Paulista, ao não conseguir sair do zero com o Novorizontino, neste domingo (9/02). As equipes se enfrentaram no estádio José Ismail, pela oitava rodada do Estadual. Com o resultado, o Peixe está fora da zona de classificação para o mata-mata. Contudo, para Pedro Caixinha, a equipe ainda tem potencial para melhorar e mirou o título da competição.

Em coletiva após a partida em Novo Horizonte, o treinador disse que o maior objetivo do grupo neste momento ainda é a conquista do estadual.

“Este clube é um clube que tem uma cultura de vitória, e essa cultura de vitória leva a uma cultura de exigência que nós aqui dentro tempos e queremos manter sempre até o final. Os empates não servem perfeitamente para nada, não vamos daqui minimamente satisfeitos, e sabemos que temos mais quatro finais até ao final do Paulistão. E deixo que lhe diga uma coisa, nós ainda nem qualificamos, mas sabe qual é o nosso objetivo? É ganhar o Paulistão. O nosso pensamento só pode ser esse, e a nossa mentalidade só pode ser essa”, falou Caixinha.

A situação do Santos de Pedro Caixinha

Neste momento, o Santos está na terceira colocação da sua chave, com nove pontos. Contudo, o grupo do Peixe aparece como um dos mais equilibrados. Afinal, o Guarani lidera com 10 pontos, enquanto a Portuguesa aparece em segundo, com a mesma pontuação do Alvinegro Praiano, mas com vantagem no saldo de gols. Por fim, o RB Bragantino é o lanterninha, mas com oito pontos e também na briga por uma vaga.

