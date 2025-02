Com saída de Kauã Elias, Mano fala sobre busca do Fluminense por outro atacante

Mano Menezes durante o empate do Fluminense com o Flamengo pelo Campeonato Carioca - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Na montagem do elenco para 2025, o Fluminense confirmou a venda de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Assim, o clube carioca segue ativo no mercado na busca por uma peça de reposição para o jovem. Um nome que dispute posição com Germán Cano e traga outras características ao setor ofensivo ao longo da temporada.

Afinal, o Tricolor de Laranjeiras tem apenas, no momento, Lelê como reserva para a posição de centroavante e sabe que precisa qualificar mais o setor. O argentino, por sinal, estufou a rede quatro vezes em seis partidas em 2025. Ele iniciou a temporada de maneira diferente depois de ter problemas físicos no ano passado.

De acordo com o técnico Mano Menezes, é preciso encontrar um centroavante com outras características, como a do cabeceio. O Fluminense pode explorar as jogadas aéreas, porém não tem um atleta que busque esse tipo de jogada para ser perigoso na área.

“Eu não costumo discutir, abordar essas questões publicamente (de reforços) em respeito ao jogador. Seria muito deselegante eu ficar aqui falando que eu quero esse, eu quero aquele, porque daí a relação é inevitável. Eu acho que a gente tem que ter no elenco jogadores que realmente se completam em termos de características”, disse.

“Com a saída do Kauã Elias, vamos encontrar um outro jogador para estar junto conosco e, numa hora ou outra, ser escolhido para iniciar ou para entrar durante o jogo. Às vezes, o jogo se desenha para uma característica de atacantes, e tê-los é fundamental. Não adianta, às vezes, você ter volume pelos lados se você não tem um grande cabeceador, por exemplo. Vai cruzar na área para quê? Para perder a bola e tomar contra-ataque. Então preencher isso é realmente uma ideia de quem faz gestão de grupo, e estamos atentos a esses detalhes”, completou após o Fla-Flu.

Reta final da janela

A janela de transferências está aberta até o dia 28 de fevereiro. O clube, portanto, quer apresentar novidades sobre a posição de centroavante nos próximos dias. Além de Kauã Elias, John Kennedy também deixou o clube rumo ao Pachuca, do México, no início do ano.

Por fim, após o empate, sem gols, com o Flamengo, o Fluminense soma 11 pontos e ocupa a 9ª colocação da Taça Guanabara. Restam duas rodadas para que o Tricolor busque uma vaga na semifinal e terá a semana livre visando o duelo com o Nova Iguaçu. A partida acontece no domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

