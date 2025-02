Flamengo não tem pressa por novos reforços e buscará apenas oportunidades de mercado

Com a reta final da janela de transferências, que fecha no dia 28 de fevereiro, os clubes ainda terão tempo para se movimentarem no mercado. O Flamengo, até o momento, contratou o zagueiro Danilo e o atacante Juninho. No entanto, não tem pressa para novos investimentos e só deve trazer novas peças ainda neste mês se surgir alguma oportunidade.

Afinal, o discurso do técnico Filipe Luis, é de que o elenco já é suficiente para esse primeiro semestre. O foco em reforços pontuais seria mais para o meio do ano, pensando no Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 2 e 10 de junho de 2025. A informação é do portal “ge”.

“Estou absolutamente feliz com o grupo que tenho na mão, mas sempre atento às oportunidades de mercado. Tenho conversas diárias com departamento de scout e Boto. Mas não pedi ninguém”, explicou o treinador.

No momento, as prioridades são substitutos para Gabigol e Fabrício Bruno. Para o sistema defensivo, o clube tentou trazer Vitão, do Internacional, e chegou a oferecer o perdão da dívida colorada por Thiago Maia (4 milhões de euros) e pagar mais 6 milhões de euros pelo defensor. A negociação, porém, não avançou.

O último alvo foi Jorginho, do Arsenal, que seria um nome de peso para uma possível saída de Pulgar no fim do ano. No entanto, os Gunners não aceitaram liberar o atleta, que tem contrato até 30 de junho. O foco é buscar a assinatura de um pré-contrato com o brasileiro para trazê-lo de olho no Mundial.

Por fim, o intuito de José Boto é intensificar a procura no mercado no meio do ano e trouxe o ucraniano Andrii Fedchenkov para chefiar o departamento de scouting

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.