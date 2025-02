Palmeiras não depende apenas de si para avançar no Paulistão

O Palmeiras se complicou no Campeonato Paulista, ao empatar em 1 a 1 com o Água Santa, em Brasília, em seu último compromisso. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira está fora da zona de classificação para o mata-mata do Estadual e não depende das próprias forças para chegar nas quartas de final.

A equipe tem 13 pontos, sendo dois atrás da Ponte Preta, que no domingo venceu o Guarani e está em segundo, e três atrás do líder São Bernardo. Como nesta fase do Paulistão não tem confronto direto, o Palmeiras precisa torcer para tropeços dos rivais para chegar na zona de classificação. Aliás, vale lembra que restam apenas quatro rodadas para o fim da fase de grupos.

“É verdade, não dependemos de nós agora. E temos sido irregulares, não podemos fugir da realidade”, disse Abel Ferreira, após o jogo contra o Água Santa.

Nas quatro rodadas restantes, o Palmeiras terá compromissos contra times que ainda brigam por alguma coisa. O primeiro será a Inter de Limeira que luta contra o rebaixamento no Estadual. Depois a equipe terá o clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque. Na sequência, um embate contra o Botafogo-SP que também está com risco de descenso. Por fim, encerra a fase de grupos contra o Mirassol, que hoje soma 16 pontos e tem uma das melhores campanhas do Paulistão.

Contudo, antes de secar os adversários, o Palmeiras precisa voltar a vencer. Afinal, o Verdão vem de dois empates contra Corinthians e Água Santa e precisa somar pontos para não deixar Ponte Preta e São Bernardo dispararem.

