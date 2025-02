Garro admite incômodo com troca de numeração no Corinthians: ‘Cabe respeitar’

Rodrigo Garro é o novo camisa 8 do Corinthians. Contudo, a mudança não agradou muito o argentino. Em entrevista após a vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, no Paulistão, que também marcou a primeira partida do meia na temporada, o jogador comentou a troca da numeração e a perca da 10, que agora pertence a Memphis Depay.

“Se o clube vê algum tipo de benefício e achou que era o ideal neste momento, a mim cabe respeitar. Como já repeti aqui, não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e eu não gosto de mentir”, disse Garro, que prosseguiu.

“Mas estou acima de tudo isso, a vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir. Acho que não quero me prender a essa questão, e sim ao que aconteceu hoje, ao número que recebi, que é um número emblemático no clube, pelo qual tenho um respeito incrível, porque todo mundo sabe a história que esse número tem aqui dentro”, completou.

A mudança acontece por conta de uma cláusula de contrato de quando Memphis assinou com o Corinthians. Na ocasião, o clube do Parque São Jorge se comprometeu a entregar a numeração ao europeu a partir do início desta temporada com previsão de multa caso não cumprisse com o combinado. Segundo o Timão, não houve nem um atrito com Garro, que entendeu a situação e aceitou a mudança na numeração.

Memphis comenta mudança com Garro

Depois da partida contra o São Bernardo, onde participou dos dois gols, Memphis Depay comentou sobre a mudança com Rodrigo Garro.

“Quando vim ao Brasil foi algo que eu discuti com as pessoas que representam o Corinthians. Então quando acho que já foi discutido. Obviamente eu falei com o Garro, ele é um grande jogador, entendeu isso muito bem. Para mim era algo que já queria antes de vir para o Brasil definitivamente e acho que é isso. A minha conexão com o Garro é muito maior do que só uma camiseta. A gente quer estar juntos, se escutando e ganhando títulos. A gente se conecta muito e essa é a coisa mais importante, o que tem que ser falado por fora nós falamos e dentro de campo a gente tem que estar junto para conectar as coisas”, disse Memphis.

