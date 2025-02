Grêmio oficializa a contratação do atacante Francis Amuzu

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do atacante Francis Amuzu, nesta segunda-feira (10). O jogador ganês naturalizado belga desembarcou no Brasil na última semana, quando também iniciou os treinamentos com os novos companheiros. Somente detalhes burocráticos faltavam para sacramentar a conclusão do negócio e seu contrato com o Imortal será válido por duas temporadas, até o fim de 2026.

De acordo com as informações da imprensa belga, o Tricolor Gaúcho comprometeu-se a pagar 1,2 milhão de euros (o equivalente a R$ 7,2 milhões na cotação atual) ao Anderlecht, da Bélgica, para contratá-lo. A diretoria entendeu que Amuzu seria o candidato ideal para ser o substituto de Soteldo na ponta esquerda. Vale relembrar que o venezuelano não permaneceu no Grêmio depois do período de empréstimo por uma temporada e voltou ao Santos.

Francis é natural de Accra, capital de Gana, mas foi morar na Bélgica ainda em sua infância. Até que deu seus primeiros passos na base do Anderlecht, que era o único clube de sua carreira antes de se transferir para o Imortal. No clube europeu, foram 251 partidas, com 28 gols e 24 assistências. O atleta também acumula convocações para a seleção belga sub-21.

Grêmio superou concorrência do Napoli

Inicialmente, o planejamento era que Amuzu fosse ao Brasil. Contudo, o Napoli, da Itália, demonstrou interesse no atacante, de acordo com o jornalista belga Sacha Tavolieri. O atual líder do campeonato local ofereceu um contrato de três temporadas, além de uma remuneração semelhante à que recebe no Anderlecht. Até contou com a ajuda do seu conterrâneo, o centroavante Lukaku, que tentou convencê-lo a fechar com os Azzurri (Os Azuis na tradução do italiano para o português)

O clube italiano demonstrou que estava disposto a desembolsar entre 1,5 milhão a 2 milhões de euros (entre R$ 9 milhões a R$ 12 milhões na cotação atual). Isso porque em um primeiro momento, a intenção do clube italiano era fechar com um atacante de velocidade por empréstimo. Mesmo assim, Amuzu preferiu o Imortal.

O Anderlecht buscava encontrar um novo destino para o atacante, de 25 anos. Afinal, o seu contrato expirava em junho e não desejava perdê-lo de graça. Mesmo assim correu risco, pois ele podia assinar um pré-contrato.

Pelo lado do Tricolor Gaúcho, ainda há a busca por reforçar o setor defensivo com zagueiros e laterais-esquerdo, sendo um deles Lucas Esteves, que é pivô de uma briga judicial com o Vitória. O Grêmio também prioriza fechar com um volante e Camilo é o principal candidato a reforço para esta posição.

