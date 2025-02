Justiça colombiana condena sequestrador de pai de Luis Díaz, do Liverpool

A Justiça colombiana condenou Marlon Brito Bolívar, sequestrador de Luis Manuel Díaz, pai do atacante do Liverpool, a cinco anos de prisão. O Ministério Público local informou que o réu confessou sua participação no crime posto em prática por guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), em 2023.

“Com base nas provas obtidas por Fiscalía, Marlon Rafael Brito Bolívar aceitou por meio de um pré-acordo sua participação no sequestro de Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda, pais do jogador de futebol Luis Fernando Díaz, ocorrido em 28 de outubro de 2023, em Barrancas. Nesse sentido, um juiz criminal o condenou a cinco anos de prisão”, informou a Justiça por meio das redes sociais.

O tribunal impôs, ainda, o pagamento de multa equivalente a 400 salários mínimos (cerca de 135 mil dólares), além da proibição no exercício de direitos e funções públicas por 60 meses. A Procuradoria-Geral reitera que o acusado foi responsável por obter informações e coordenar a logística das vítimas ao local do crime.

Ante las pruebas obtenidas por la #Fiscalía, Marlon Rafael Brito Bolívar aceptó mediante preacuerdo su participación en el secuestro de Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padres del futbolista Luis Fernando Díaz, ocurrido el 28 de octubre de 2023, en Barrancas, #LaGuajira. En… pic.twitter.com/rgk0TgoYcw — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 7, 2025

28 de Outubro de 2023

Os pais de Luis Díaz, Luis Manuel e Cilenis Marulanda, se tornaram vítimas de sequestro em Barrancas, departamento de La Guajira, em outubro de 2023. A mãe do atacante acabou liberada no mesmo dia, mas o pai ficou retido por 13 dias sob ameaças.

O grupo guerrilheiro ELN exigia que o exército colombiano se retirasse de uma zona sob varredura para liberá-lo. Otty Patiño atuou como negociador-chefe das conversações de paz e também mobilizou um esquema de segurança para realizar o processo de resgate.

Solidariedade a Luis Díaz

O atacante seguiu cumprindo suas funções junto ao Liverpool em meio ao drama familiar. No dia 5 de novembro, ele marcou o gol de empate dos Reds diante do Luton Town e comemorou com uma camisa escrita: “Liberdade para papai”.

A situação mobilizou companheiros de elenco, o próprio Liverpool e clubes adversários. Houve muita manifestação de apoio ao atleta, e, inclusive, agradecimento por parte da Federação Colombiana de Futebol às autoridade após a libertação de Manuel.

“Atrás de uma bola, rolam os sonhos e ilusões de meninos e meninas, jovens, mulheres, homens e jogadores de futebol adultos, seus entes queridos e um país inteiro. O futebol é paixão em paz. Que ninguém nunca mais pense em atacar essa realidade!”, dizia um trecho do comunicado da entidade.

O reencontro entre pai e filho ocorreu sob muita comoção, quando o atacante chegou à Colômbia para Data Fifa das semanas entre 16 e 21 de novembro de 2023. O resgate aconteceu no dia 9 daquele mesmo mês, em Valledupar, uma cidade ao nordeste do país.

“Primeiramente quero agradecer a Deus por esta segunda oportunidade de me trazer de volta para casa. Além disso, quero agradecer ao povo de Barrancas, La Guajira e Colômbia pelo grande apoio que trouxeram à nossa família. Obrigado, eu amo vocês e em breve terei a oportunidade de cumprimentá-los e abraçá-los. Muito obrigado, muito obrigado”, disse o pai do jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.