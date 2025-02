Sforza, do Vasco, desperta interesse de clubes da MLS e sul-americanos

Sem espaço desde a chegada do técnico Fábio Carille ao Vasco, Sforza tem recebido sondagens de clubes da MLS e da América do Sul e pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências. O confronto acontece nesta segunda-feira, às 20h, na região serrana de Saquarema. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o Cruz-Maltino busca abrir espaço no orçamento de transferências. Assim, o argentino aparece no final da fila na briga por uma vaga entre os titulares e não deve ter espaço.

Vale lembrar que o jogador chegou ao clube em 2024 em uma negociação que girou em torno dos R$ 25 milhões. Na temporada passada, ficou a maior parte na reserva, como opção para os titulares da época, Hugo Moura e Mateus Carvalho.

No entanto, apesar das sondagens, o Cruz-Maltino ainda não tem nenhuma negociação avançada para a saída de Sforza, mas está aberto a ouvir propostas de empréstimo ou de transferência em definitivo pelo atleta.

Por fim, no momento, o argentino treina normalmente com o grupo principal do elenco, ao contrário de Capasso, que tem feito atividades complementares com outros jogadores que não fazem parte dos planos. Entre eles, estão Zé Gabriel, De Lucca e Riquelme.

O Vasco volta a campo nesta segunda-feira (10) contra o Sampaio Corrêa pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Assim, o confronto acontece no Lourivaldão, às 20h (de Brasília), e a equipe soma 13 pontos, na terceira colocação.

