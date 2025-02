Matheus Pereira admite que pediu para deixar Cruzeiro e responde sobre mudar de clube no Brasil

Matheus Pereira durante disputa ocm Hulk no clássico de domingo, no Mineirão - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

As reclamações acintosas relacionadas à arbitragem por parte do Cruzeiro no clássico em que perdeu para o Atlético no Mineirão não foram a única dor de cabeça do lado celeste. Matheus Pereira deu uma declaração, admitindo que pediu para deixar o clube no fim da temporada de 2024.

O camisa 10 afirmou ter procurado Pedro Lourenço, dono da SAF, e Alexandre Mattos, CEO do clube, para conversar sobre o desejo de retornar ao futebol europeu.

“Sempre deixei muito claro. Falei que tinha o desejo de sair. Vamos ter um filho agora, queria ter meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu”, dclarou o meia-campista.

Matheus Pereira não chegou a receber proposta da Europa, mas do Brasil, sim. Em janeiro, o Palmeiras manifestou interesse na transferência e chegou a abrir conversas com a diretoria cruzeirense. Entretanto, não houve evolução nas tratativas, muito por conta da vontade do jogador.

“Tive algumas propostas de clubes do Brasil e não quis ir, porque aqui (no Cruzeiro) me sentia melhor”, disse o atleta.

Por fim, Matheus Pereira confirmou que não sairá da Raposa para defender outro clube brasileiro.

“Foi o que deixei bem claro. Não quero falar sobre os clubes. São coisas que ficaram no passado”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.