Flamengo terá mudanças e retornos para o clássico contra o Botafogo

Após clássico contra o Fluminense, o Flamengo tem pela frente a partida diante do Botafogo, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã, em jogo atrasado da sétima rodada do Carioca. Para o duelo, o técnico Filipe Luís terá retornos de Arrascaeta e De la Cruz, ambos poupados diante do Tricolor no último sábado. Além disso, o treinador deve fazer mudanças na equipe titular.

Os uruguaios, aliás, ficaram fora da lista de relacionados do Fla-Flu por controle de carga. Os dois, afinal, treinaram normalmente com o grupo, nesta segunda-feira (10), no Ninho do Urubu. Assim, devem ficar à disposição para o duelo desta quarta-feira.

O técnico Filipe Luís também deve propor mais mudanças na equipe titular. Os jogadores, aliás, passam por um controle de carga estabelecido pelo departamento médico. Trata-se de monitorar e ajustar a intensidade, duração e frequência dos treinos e jogos, garantindo que os atletas mantenham um equilíbrio entre esforço e recuperação.

“Não vou matar ninguém no Carioca e, se isso custar o meu trabalho, azar… Quero ganhar o Carioca, sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho”, disse Filipe Luís após clássico Fla-Flu.

Apesar disso, Filipe Luís já não terá Alex Sandro, que teve uma lesão na coxa aos sete minutos do primeiro tempo contra o Fluminense. Além dele, Michael também saiu do jogo com bolsa de gelo na coxa. Ambos serão avaliados dia a dia pelo departamento médico.

Por fim, o Flamengo ocupa a segunda posição da tabela, com 14 pontos. Em caso de vitória, o clube empata com Volta Redonda em número de pontos, mas assume a liderança pelo saldo de gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.