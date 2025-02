Apresentado no Cruzeiro, Leonardo Jardim projeta futuro: ‘Ser mais competentes’

O Cruzeiro apresentou o técnico Leonardo Jardim nesta segunda-feira (10), um dia após a derrota no clássico para o Atlético Mineiro por 2 a 0. Assim, o treinador que acompanhou o confronto, fez uma análise da partida e afirmou que precisam ser mais competentes no futuro.

“Sobre o clássico, o que posso dizer é que teve dois momentos, antes e depois da expulsão. Sempre difícil jogar com um a manos. O adversário, por isso, ganhou bem. Queremos fazer melhor no futuro, fica uma experiência do que não queremos no futuro. Precisamos ser mais competentes e ter um time que a torcida e a direção querem e merecem”, disse.

Leonardo Jardim estava no comando do Al Ain, dos Emirados Árabes. Assim, explicou sobre sua escolha de aceitar a proposta do Cruzeiro.

“Falei com o Pedro (Lourenço), com o Alexandre (Mattos), que apresentaram um projeto interessante, sabendo que o Maior de Minas tinha um projeto em mãos que poderia ser do meu interesse. Aceitei. Não é financeiro, é uma opção de vida vir ao Brasil, que é o país do futebol, o país com mais talentos no mundo”, contou.

Além disso, o treinador explicou como é seu estilo de jogo e o que pretende implementar na equipe a partir de agora.

“Gosto de uma equipe que tenha a bola, mas com transição rápida quando tiver espaço, com mudança de lado quando nos pressionarem nos corredores. Que seja uma equipe compacta, que consiga pressionar o adversário”, afirmou.

Além da apresentação, Leonardo Jardim comandou o primeiro treinamento na Toca da Raposa nesta segunda-feira.

