Victor Gabriel se credencia como titular no Inter com a regularidade de atuações

O zagueiro Victor Gabriel é a principal surpresa no Inter neste início de temporada. Isso porque ele vem se firmando como titular da equipe com a sequência de performances seguras apesar da pouca idade. O defensor corresponde a confiança de Roger Machado e até recebeu elogios do treinador depois do Gre-Nal.

Inicialmente o camisa 41 deveria ter somente algumas oportunidades pontuais de atuar na temporada até pela falta de experiência. Contudo, pela carência de opções na zaga e com a lesão de Clayton Sampaio na estreia da temporada, houve uma urgência em sua utilização. Assim, neste cenário Victor atuou em todas as seis partidas da equipe até aqui no ano. Desta forma, se igualou ao goleiro Anthoni, o lateral-direito Braian Aguirre, o volante Thiago Maia, além dos atacantes Vitinho e Wanderson.

A única diferença é que apesar da juventude, o defensor ganhou prestígio na hierarquia presente na posição dentro do elenco. No momento em que Gabriel recebeu a chance entre os 11 iniciais, somente ele e Vitão estavam disponíveis. Na ocasião, Rogel se recuperava de uma operação que visava corrigir uma fratura na mão esquerda que sofreu na reta final da última temporada.

Zagueiro ganha moral no Inter

Posteriormente, o uruguaio voltou a ficar à disposição e o Colorado contratou Kaique Rocha pela indefinição de quem seria o companheiro de Vitão na zaga. A escassez de alternativas na posição também é uma preocupação da diretoria e da comissão técnica, tanto que o clube permanece no mercado para a contratação de mais uma peça.

Mesmo assim, Victor seguiu entre os titulares e se consolidou pelas suas performances regulares. Por sinal, em seu primeiro grande teste, o Gre-Nal, no último sábado (08), ele não decepcionou. Afinal, o zagueiro manteve o bom rendimento e o técnico Roger Machado valorizou o progresso que o camisa 41 demonstrou.

“Victor carimbou definitivamente o passaporte para o profissional. Foi o maior teste dele. Se entendeu muito bem com o Vitão. São evoluções que nos dão condição de voltar ao mesmo nível do ano passado”, justificou o comandante.

Vale relembrar que após as primeiras chances, o treinador frisou que a situação ainda era muito recente para garantir o jovem atleta como titular. Ou seja, Gabriel convenceu Roger Machado que estava pronto para tal exigência. Importante ressaltar que o Inter contratou o jogador por empréstimo junto ao Sport e há uma opção de compra prevista no vínculo. O fato do clube gaúcho aceitar negociar Hyoran com o Rubro-Negro Pernambucano contribuiu para a permanência do camisa 41 no Colorado. Aliás, houve uma extensão do vínculo até o final de 2027.

Estatísticas de Victor Gabriel em 2025

– 6 jogos

– 5 como titular

– 1 gol

– 1 assistência

– 90% de acerto no passe

– 59% dos duelos aéreos ganhos

* Dados do Sofascore

