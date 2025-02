Bolasie provoca atleticanos nas redes sociais após derrota do Cruzeiro em clássico

A derrota do Cruzeiro no primeiro clássico contra o Atlético-MG pelo Estadual, em pleno Mineirão, não mexeu com o estado de espírito de Yannick Bolasie. Aliás, muito pelo contrário, o atacante celeste inclusive cutucou o arquirrival nas redes sociais, após o revés por 2 a 0, no último domingo, 9.

Bolasie apareceu no ‘X’ por volta das 10h25 com uma provocação aos atleticanos mais eufóricos com a vitória no clássico do último domingo, 9. Do jeito descontraído de sempre, o atacante usou do bom humor para cutucar o lado de lá.

“Esta manhã parece que o congelador foi aberto e de repente ouvi muitos barulhos de galinhas. Calma, calma. É cedo”, escreveu.

esta manhã parece que o congelador foi aberto e de repente ouvi muitos barulhos ???? calma calmaaaaa É cedo — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) February 10, 2025

O atacante entrou em campo aos 21 minutos da etapa final, já em situação adversa. Isso porque o Cruzeiro já estava em desvantagem numérica, e Hulk já havia aberto o placar para os visitantes diante das mais de 60 mil pessoas no Mineirão.

Cruzeiro x Atlético-MG

O clima da capital mineira na tarde do último domingo, 9, era quente e dentro do Mineirão então… O primeiro clássico entre os arquirrivais pelo Campeonato Mineiro teve de tudo: provocação, expulsão, polêmica, vitória e até mesmo possíveis punições.

Enquanto Hulk se reafirmou herói para massa atleticana, marcando os gols da vitória por 2 a 0, Gabigol se vestiu de vilão em seu primeiro clássico oficial pela Raposa. Isso porque o artilheiro do campeonato acabou expulso, de forma direta, aos 29 minutos de jogo após acertar uma cotovelada em Lyanco.

A expulsão causou polêmica, visto que os cruzeirenses questionaram a não expulsão do próprio Lyanco em um lance com Dudu, cerca de dez minutos antes. O lance causou tamanha revolta que Alexandre Mattos, CEO do futebol da Raposa, assumiu a coletiva de imprensa para questionar a atuação do VAR.

Por fim, o árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima relatou invasão à sala de VAR e ofensas por parte de Mattos. Além disso, informou sobre arremessos de copos oriundos das arquibancadas do Mineirão.