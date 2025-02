Arbitragem expõe reclamação que retirou Roger do banco de reservas do Inter

O técnico Roger Machado precisou deixar o banco de reservas do Inter na Arena por um motivo inusitado durante o Gre-Nal, no último sábado. Isso porque, o comandante, na verdade, sofreu as consequências da expulsão do seu assistente, Roberto Ribas. De acordo com a divulgação da súmula do clássico, o árbitro Rafael Rodrigo Klein, relatou críticas excessivas do auxiliar na área técnica.

O juiz também apontou que Roberto protestou de maneira sarcástica, uma outra razão para que Rodrigo Klein mostrasse o cartão vermelho direto. A propósito, o assistente do Colorado já havia recebido o cartão amarelo momentos antes.

“Por, após ser advertido com cartão amarelo por reclamação, seguir protestando batendo palmas de forma irônica e proferindo as seguintes palavras: ‘Tá de sacanagem’. Por esse motivo, como consta no artigo 65º, inciso 2º, no regulamento geral de competições, o treinador da equipe precisou se retirar”, descreveu o árbitro.

Com a punição de seu auxiliar, Roger Machado também teve que sair da área técnica. Afinal, o regulamento do Campeonato Gaúcho estabelece que no momento em que um membro da comissão técnica é expulso, o treinador, aliás, precisa deixar o gramado junto. A decisão visa promover uma diminuição das condenações abusiva das comissões técnicas das equipes.

Posteriormente, o outro assistente Adaílton Bolzan passou a comandar o Internacional. O desentendimento ocorreu depois do lateral-direito do Grêmio, João Pedro, se exceder em dividida com o atacante Wesley, do Inter. O jogador do Colorado deu sequência ao lance, mas após a bola sair de jogo reclamou que deveria ser apresentado o cartão amarelo.

Inter perto de carimbar vaga nas semifinais do Estadual

Com o resultado, o Inter segue invicto no Campeonato Gaúcho e na liderança do Grupo B, com 14 pontos. Seu compromisso seguinte será diante do São Luiz, na próxima quarta-feira (12), às 22h, no estádio 19 de Outubro, pela sétima e penúltima rodada da fase de grupos do Estadual.

Em caso de vitória, o Internacional pode assegurar a classificação para as semifinais do Gauchão se vencer e o Caxias tropeçar em confronto com o Guarany de Bagé.

