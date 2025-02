Após recusas, Band tenta contratar comentarista do SBT para o ‘Jogo Aberto’

A Band segue sua incessante busca por um substituto para Denílson e evita se tornar candidata à música no Fantástico pelo número de negativas, apesar de ser um programa da Globo. As recusas, contudo, não desanimaram o planejamento, e a emissora segue trabalhando com cautela em pelo nome ideal para formar dupla com Renata Fan no ‘Jogo Aberto’. E a bola da vez é: Cicinho, do SBT.

Representantes da emissora têm trabalhado com o objetivo de contratar um nome de relevância no cenário esportivo, que cause impacto. Nesse sentido, segundo informações de ‘Flávio Ricco’, Cicinho passou a se sobressair como novo favorito à vaga. O ex-lateral tem contrato em vigência no momento e faz parte da equipe do ‘Arena SBT’ desde 2020.

Inicialmente, a Band contactou Paulo Nunes para o lugar de Denílson, mas o comentarista optou por permanecer na Globo. Ele também recusou uma oferta da CazéTV recentemente. Posteriormente, a emissora buscou por um acordo com Vampeta, que também priorizou seu local atual de trabalho, a Jovem Pan.

Cicinho no jornalismo esportivo

Multicampeão com o São Paulo, Cicinho pendurou as chuteiras em 2018 e não demorou muito para ingressar na carreira como comentarista. O SBT foi a primeira emissora a abrir as portas para o ex-lateral em TV aberta e, talvez, isso também possa servir de impeditivo para um acordo em uma nova casa.

O comentarista faz parte da bancada do ‘Arena SBT’ desde 2020, com apresentação de Benjamin Back. O elenco ainda conta com nomes como Mano, Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Benjamin Back (@benjaminbackoficial)

Denílson deixa a Band após 15 anos

O comentarista dividia espaço com a apresentadora Renata Fan, no ‘Jogo Aberto’, há 14 anos. A dupla tinha um entrosamento que encantava o público e somava recordes de audiência no horário do almoço. Não à toa, o canal tem encontrado dificuldade em substituí-lo. Denílson deixou a casa para compor o time esportivo da Globo.

O novo comentarista global agora faz parte da grade do programa dominical do SporTV, nova atração do canal, e da cobertura da Seleção Brasileira. Além disso, Denílson também vai contribuir com a edição paulista do Globo Esporte ao lado de Fred Bruno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.