Vasco divulga relacionados com saídas e entradas

O Vasco entra em campo nesta segunda-feira (10) para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela nona rodada da Taça Guanabara. E o Cruz-Maltino divulgou nesta própria segunda os relacionados para o jogo em questão, que ocorre às 20h (de Brasília), no estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ).

Dessa forma, o Vasco terá duas ausências: os meias Coutinho e Paulinho. O camisa 11 deixou o gramado no jogo contra o Fluminense por conta de dores na coxa, sendo poupado diante o Sampaio para voltar a tempo do confronto com o Flamengo, no sábado (15). Paulinho, que voltou de grave lesão, emplacou quatro jogos como titular nos últimos cinco compromissos do Gigante da Colina. Assim, ele também terá controle de carga, ficando fora do duelo desta segunda.

LEIA MAIS: Vasco faz proposta por Benjamin Garré, ex-Manchester City

O goleiro Pablo é outro que deixa o time em relação à lista para o jogo contra o Fluminense, na última quarta (5). Por outro lado, dois jovens retornam aos relacionados. O volante Euder e o atacante Maxsuell Alegria. O primeiro ainda não entrou para atuar profissionalmente, enquanto o segundo chegou a ser titular na estreia do time na temporada. Depois, foi “emprestado” ao time que disputava a Copinha e que chegou às quartas de final, não mais entrando entre os profissionais desde então.

Confira os relacionados do Vasco

???? Relacionados do Vasco para enfrentar o Sampaio Corrêa! ????#RelacionadosVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/L8kqpyO4O1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 10, 2025

