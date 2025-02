Ex de Gabigol e Vini Jr usa blusa com rosto de Lewis Hamilton na Bahia

Júlia Rodrigues, ex de Gabigol e de Vini Jr, está curtindo suas férias na Bahia. Em uma postagem nas redes sociais, ela aparece com o rosto de outro grande nome do esporte na blusa: Lewis Hamilton, astro da Fórmula 1.

Com uma saia verde, Júlia apostou na blusa preta com a estampa do piloto para compor o look em uma das suas noites na cidade. Na t-shirt, Lewis aparece no pódio segurando uma bandeira do Brasil, seu rosto logo abaixo. A estampa também aparece o nome dele. Essa peça custa em torno de R$ 230. No entanto, está esgotada.

Em uma sequência de fotos com o look, Júlia postou uma foto mostrando Hamilton “bebendo uma caipirinha”, ao colocar um canudo perto da boca do piloto na camiseta.

Júlia Rodrigues conhece Lewis

A influenciadora, que já namorou dois grandes nomes do futebol brasileiro, conhece o piloto Lewis Hamilton. Ela, portanto, já esteve com ele em eventos de automobilismo e de patrocinadores das corridas.

Por outro lado, vale ressaltar que Hamilton – que é apaixonado pelo Brasil – já foi apontado como affair de duas brasileiras: Juliana Nalú e Anitta. Além disso, ele já curtiu fotos de Bruna Marquezine e da ex-BBB Alane.

Namoro com Gabigol e Vini Jr

Júlia e Gabigol nunca confirmaram os rumores do affair entre eles, mas eram constantemente vistos juntos em eventos grandes. Especula-se que o casal ficou junto, entre idas e vindas, desde 2023 – quando aconteceram os primeiros flagras, até agosto de 2024. Neste período, eles viajaram juntos para os Estados Unidos, curtiram carnaval na Sapucaí e marcaram presença no Festival Alma – em julho de 2024, no Rio.

Júlia Rodrigues ficou conhecida no meio futebolístico após viver um romance com Vinicius Júnior, do Real Madrid. Os dois tiveram uma breve relação amorosa, que, assim como Gabigol, nunca foi assumida publicamente.

