Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Jair, ex-Santos

O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira (10) a chegada do zagueiro Jair, ex-Santos. Segundo o clube, o jogador de 19 anos chega para um contrato válido até o fim de 2028. O Glorioso, no entanto, não revelou os valores envolvidos na negociação. O anúncio contou com um xará de Jair: Jairzinho, dos maiores ídolos da história do Botafogo (veja ao fim da matéria) e Furacão da Copa do Mundo de 1970, vencida pelo Brasil.

O zagueiro está atualmente com a Seleção sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria na Venezuela. A Canarinho entra em campo ainda nesta segunda, às 17h (de Brasília), quando enfrenta o Paraguai, pela terceira rodada da fase final. O time brasileiro venceu nas duas primeiras rodadas, ficando na segunda posição – atrás da Argentina. Os quatro primeiros (de seis seleções) se classificam para o Mundial Sub-20.

LEIA MAIS: Botafogo trabalha para o retorno do volante Allan, após problemas físicos

Jair Cunha, de 1,98m, vem atuando como titular do técnico Ramon Menezes. Ele iniciou cinco das seis partidas até aqui, ficando no banco apenas na segunda rodada, quando o Brasil venceu a Bolívia por 2 a 1, no dia 26 de janeiro.

Ele surge, assim, como uma das principais revelações do Santos nos últimos anos, com o Peixe recusando outras propostas no meio de 2024. Agora, porém, o jogador se acertou com o Botafogo. Ele dará início à nova trajetória na carreira após o fim do Sul-Americano, esperado para terminar no domingo, dia 16 de fevereiro.

Confira o anúncio do Botafogo

RECADO ESPECIAL! ???? Do craque para o novo reforço! Seja bem-vindo ao Glorioso, Jair! ?????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/SUOypqLTIm — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 10, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.