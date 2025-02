Comentário de jogador do United em post de Rashford gera revolta em torcedores

Dessa forma, o jogador usou as redes sociais para celebrar este momento. Ele postou fotos da partida e também de torcedores celebrando sua chegada com a legenda “Obrigado pela recepção calorosa. Ótima performance do time”.

No entanto, um comentário de um jogador do Manchester United na publicação causou revolta na torcida do clube inglês. Jadon Sancho, que defende o Chelsea por empréstimo desde o início da temporada e, assim como Rashford, saiu de forma tensa dos Red Devils, comentou: “Liberdade????????????????”.

Esse comentário irritou a torcida do Manchester United. Aliás, foi o que mais repercutiu na publicação, com mais de 25 mil curtidas e mais de 6 mil respostas. Vale ressaltar que ambos os jogadores ainda pertencem ao clube inglês e, portanto, podem retornar ao clube no fim do empréstimo. Dessa forma, os torcedores comentaram a situação.

“Liberdade é loucura, ele vai ter que voltar, mano”, escreveu um. “Você deve odiar o Man United,. chamando isso de liberdade como se estivesse na prisão”, comentou outro. “11 jogos 0 gols pelo Chelsea”, alfinetou um terceiro, sobre a sequência negativa de Sancho nos Blues.

Rashford perdeu espaço no United

Marcus Rashford só atuou pelo Manchester United em toda a sua carreira profissional. Aliás, ele estava na sua décima temporada e marcou 138 gols em 426 partidas pelo United. No entanto, foram apenas 15 no último ano e meio, em 67 jogos.

O atacante estava perdendo espaço na equipe e isso se consolidou com a chegada de Ruben Amorim, em novembro do ano passado e ele não entrava em campo desde dezembro. Fora dos planos do treinador, ele foi emprestado para o Aston Villa.

Transferência causa ‘prejuízo’ para atacante

Durante a passagem pelo Aston Villa, Rashford pode ganhou a oportunidade de jogar, no entanto, pode pesar no financeiro. De acordo com o “Daily Mail”, o atacante pode sofrer um corte considerável nos valores com a Nike, que patrocina o jogador. Assim, ao invés de 1,5 milhão de euros (com bônus), ele receberia 50 mil euros enquanto pelo Villa Park. Ou seja, até o final da temporada 2024/25.

