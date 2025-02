Ex-Seleção é anunciado como técnico por dois clubes em menos de um dia; entenda

Ex-meio-campista da Seleção, Marcelinho Paraíba passou por uma situação inusitada em sua nova carreira no futebol, dessa vez como treinador. Isso porque dois clubes anunciaram a sua contratação em um intervalo inferior a um dia. Inicialmente, o Americano de Campos, que vai disputar a Série A2 do Carioca, divulgou a sua chegada, no último sábado (08). Na sequência foi a vez do Nacional de Patos, que está na elite do futebol paraibano. Assim, o episódio causou estranheza entre os internautas.

Apesar de uma ocorrência incomum, nenhum dos dois clubes cometeu irregularidades. Além disso, não haverá interferência de calendários e Marcelinho Paraíba vai poder conciliar ambos os trabalhos. O Alvinegro do Parque Tamandaré ainda passa pela fase de montagem do seu elenco para a disputa da Série A2 do Carioca, que terá início somente em maio.

Em contrapartida, o Nacional de Patos está próximo de encerrar a sua participação na primeira fase do Campeonato Paraibano, mas corre risco de rebaixamento. Por isso, a contratação do treinador teve caráter de urgência e possivelmente em um trabalho curto. Até porque restam somente três partidas para o encerramento do torneio e a tendência é de que o ex-jogador da Seleção termine sua passagem em 22 de fevereiro. No atual cenário, o Naça se encontra na nona colocação do Estadual entre dez possíveis, com cinco pontos.

Carreira de Marcelinho e quase penta com a Seleção

Marcelinho Paraíba defendeu clubes de expressão do Brasil como Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Santos, São Paulo e Sport. Ainda atuou por Boa Esporte, Campinense, Grêmio Barueri, Joinville, Portuguesa, Treze e Ypiranga. No exterior, o meio-campista jogou pelo Olympique de Marselha, da França, Hertha Berlin e Wolfsburg, na Alemanha, além de Trabzonspor, da Turquia. Ele decidiu se aposentar em 2020. Pela Seleção, Marcelinho esteve presentes em algumas convocações durante o clico para a Copa do Mundo de 2002. Entretanto, ficou fora da lista final que marcou a quinta conquista do Brasil no campeonato.

