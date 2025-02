CPI pede indiciamento de tio de Paquetá por manipulação de resultados

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas apresentou um relatório final que pede o indiciamento de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados no futebol. Assim, o Ministério Público Federal vai decidir se acolhe ou não a sugestão da CPI.

O relatório pede o indiciamento de Tolentino, que ficou em silêncio ao ser convocado pela CPI no ano passado, pelo crime de dar ou prometer vantagem para alterar o resultado de uma competição esportiva, cuja pena pode variar de dois a seis anos de prisão. Segundo o portal “UOL”, ele fez transações bancárias no valor de R$ 40 mil a Luiz Henrique.

A investigação também apontou que o esquema envolvia familiares de Lucas Paquetá, incluindo seu irmão Matheus Tolentino Coelho de Lima. Ele, aliás, recebeu R$ 65 mil em dez transações suspeitas. Assim, o meia do West Ham, também sofre investigação na Inglaterra por supostamente ter se envolvido com manipulação de partidas na Premier League. O ex-jogador do Botafogo, aliás, não responde a nenhum processo na Europa.

Outros indiciamentos

Outro indiciamento é do empresário William Pereira Rogatto, conhecido como “Rei do Rebaixamento”, preso pela Interpol, em Dubai, nos Emirados Árabes, em 8 de novembro. Ele é suspeito de manipulação de resultados de futebol e campeonatos. Em depoimento à CPI, ele admitiu a manipulação de jogos de futebol no Brasil e disse ter ganho aproximadamente R$ 300 milhões nesse esquema, que lucra com o rebaixamento de times.

Além dele, Thiago Chambó Andrade, empresário segue sob investigação da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. Ele também está preso por cooptar jogadores para adulterarem resultados de partidas de futebol.

