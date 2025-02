Associação de Cronistas suspende influenciador de jogos do Cruzeiro por xingamentos a Hulk

A vitória do Atlético sobre o Cruzeiro, no clássico disputado neste domingo, por 2 a 0, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, continua gerando grande repercussão. A mais recente delas foi a suspensão de um influenciador da Raposa de seus direitos de acesso aos jogos, após ofensas direcionadas ao atacante Hulk.

Diogo Medeiros, influenciador e proprietário do canal no YouTube “Cruzeiro Sports”, teve seu acesso ao estádio para transmissão de jogos suspenso. Além disso, ele foi convocado pela Associação Mineira dos Cronistas Esportivos (AMCE) para uma reunião, marcada para quinta-feira (13), a fim de definir a situação.

Diogo acompanha as partidas do Cruzeiro narrando os jogos com a presença de comentaristas e vestindo roupas que fazem referência ao canal, porém com as cores do time celeste.

A confusão ocorreu após o segundo gol de Hulk, no fim do segundo tempo. O atacante foi hostilizado pela torcida do Cruzeiro ao longo do jogo, e, ao marcar, fez gestos provocativos em direção aos cruzeirenses. Assim, nesse momento, Diogo perdeu a compostura.

“Vai tomar no c… Hulk! Filho da p… Mandando beijinho para a torcida do Cruzeiro e colocando a mão no ouvido. Se ninguém fala, eu falo. Tá doido, folgado. Pode comemorar, mas não vem tirar onda, não, rapaz”, disse o influenciador.

???? DIOGO MEDEIROS APELA COM O HULK O narrador do @CruzeiroSports apelou com o atacante do #Galo e mandou ele …… O #Hulk que fez os dois gols do #Atletico provocou a torcida rival ????@DiogoMedeiros87 pic.twitter.com/0O8tGYfofc — Canal Eu Acredito (@canaleuacredito) February 10, 2025

Em comunicado enviado ao influenciador e a outros associados, a AMCE enfatizou que a atitude fere o código de ética da entidade: “Trajar-se e comportar-se nos encontros e no trabalho de forma sóbria, condizente com o ambiente, a ocasião e os preceitos morais”. Por essa razão, a AMCE decidiu suspender temporariamente o “credenciamento para os próximos jogos”.

Pedido de desculpas

Afinal, horas após o ocorrido, o influenciador usou suas redes sociais para se desculpar publicamente. Ele admitiu o erro e expressou arrependimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Medeiros (@diogomedeiros87)

“De forma sincera, venho aqui pedir desculpas. No final do jogo, fiz alguns comentários inadequados sobre o Hulk. Reconheço que errei. Houve provocações de ambos os lados, e eu estava irritado. Revendo o vídeo, percebi que minha atitude não foi correta. Peço desculpas. Levo a rivalidade na esportividade”, finalizou.

