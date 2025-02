Ex-técnico do Liverpool apresenta novo uniforme do New York Red Bulls

Ex-comandante do Liverpool passou a trabalhar como diretor global da Red Bull - (crédito: Foto: Divulgação / New York Red Bulls)

Ex-treinador do Liverpool, Jurgen Klopp assumiu a função de diretor global da Red Bull no início de outubro do ano passado. Mesmo ainda em fase de adaptação ao novo emprego, o alemão já ganha espaço no grupo. Em visita às instalações do New York Red Bulls, o dirigente participou da divulgação da nova camisa de visitante para a próxima temporada da Major League Soccer.

Assim, o modelo produzido pela Adidas se destaca pela predominância da cor branca, além de detalhes vermelho e preto. Antes, o clube já havia anunciado um uniforme vermelho no fim do ano passado. A peça se encaixa no padrão escolhido para a temporada e ainda conta com um grafismo. Para este item há a expectativa de que haja um maior detalhamento no lançamento oficial da camisa.

O envolvimento de ex-técnico do Liverpool no anúncio da nova vestimenta estava incluído a visita do mesmo à sede do New York Red Bulls. Importante relembrar que, recentemente, Klopp também esteve no Brasil e foi conhecer as instalações do Bragantino. Ele, aliás, teve contato com os jogadores e dirigentes do clube paulista.

O cargo é o primeiro que ele ocupa desde que deixou o Liverpool no final da temporada 2023-24. O objetivo do alemão é desenvolver e apoiar os técnicos e diretores da organização. Ele também pretende usar sua rede de contatos para ajudar a encontrar talentos e contribuir com a formação dos treinadores. Mesmo com as especulações, Klopp pôs fim a qualquer possibilidade de assumir o comando de qualquer clube do grupo.

Visita do ex-treinador do Liverpool ao Brasil rendeu presente de Abel Ferreira

A passagem de Jürgen Klopp no Brasil lhe rendeu um presente do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras: um vinho da edição especial do treinador português.

O ex-técnico do Liverpool é o chefe global da Red Bull. Dessa forma, ele veio ao Brasil para conhecer um dos clubes da empresa, o Bragantino. Assim, ele acompanhou uma partida do sub-17 do Massa Bruta à tarde, e depois foi ao confronto entre Bragantino e Palmeiras pelo Campeonato Paulista.

Assim, o treinador do Verdão aproveitou a oportunidade de presentar Klopp com um vinho da sua edição especial. Dessa forma, o alemão ganhou uma das 100 unidades exclusivas criadas pelo treinador do Verdão, que as entrega a pessoas que conheceu no futebol.

