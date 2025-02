Mauro Beting compara Gabigol a ex-jogador do Vasco: ‘Indisciplinado’

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, que terminou com a vitória do Galo por 2 a 0 neste domingo (9), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, continua gerando repercussão. Entre os lances mais comentados está a expulsão do atacante Gabigol, que aplicou uma cotovelada no rosto do zagueiro Lyanco. O jornalista Mauro Beting analisou o lance e fez uma comparação com um ex-jogador, destacando a atitude de Gabigol.

“Ele (Gabigol) tem características semelhantes às do Edmundo. É um jogador indisciplinado, e os adversários sabem que ele é emocionalmente mais instável e costuma provocar. O Gabigol também é provocador, isso faz parte do seu estilo. Mas, pela experiência que tem, ele precisa aprender a se controlar. Era só o início do jogo”, comentou.

Beting ainda fez uma avaliação negativa da atitude de Gabigol no lance, que, segundo ele, prejudicou o Cruzeiro durante a partida.

“Me pareceu até um revide. Lembrou uma cena de pelada, entre jogadores que não se dão bem, sem química, e já partem para a agressão. Foi algo lamentável, e o resultado final foi a derrota do Cruzeiro”, concluiu.

