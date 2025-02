Com chuva, Corinthians inicia preparação para o clássico contra o Santos

Atletas realizaram atividades no ginásio do futsal por conta do temporal - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

O Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (10), com foco no clássico contra o Santos.. Os jogadores que não atuaram ou jogaram menos de 45 minutos contra o São Bernardo realizaram trabalhos na academia e, depois, foram ao gramado. Enquanto os demais realizaram apenas atividades físicas.

Uma forte chuva atingiu a zona leste da capital paulista. Com isso, os jogadores deixaram os gramados e realizaram a atividade no ginásio de futsal do CT de futsal do CT Joaquim Grava. Ramón Díaz aproveitou para trabalhar passes e movimentações com o elenco.

Para o clássico da próxima quarta (12), o Corinthians realizará mais um trabalho, com todo grupo, nesta terça (11). Para a atividade, o Timão espera o retorno de Talles Magno, que viajou para os Estados Unidos e ficou de fora da partida contra o Bernô.

