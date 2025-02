Santos mandará partida contra o ??gua Santa no Allianz Parque

O Santos fechou a sua casa em São Paulo para a disputa de um jogo no Campeonato Paulista. O Peixe mandará a partida contra o Água Santa, válida pela décima rodada do estadual, no Allianz Parque, casa do Palmeiras. O jogo está programado para o dia 16, mas deve ser transferido para o dia 17.

A intenção do Santos é aproveitar o retorno de Neymar para aumentar o faturamento com sua torcida. A ideia do clube é utilizar todos os 43 mil lugares do estádio, mas a diretoria alviverde ainda não divulgou qual capacidade irá disponibilizar. O Peixe chegou a consultar o Corinthians para jogar na Neo Química Arena, mas o Timão recusou o pedido.

O Palmeiras ainda não confirmou oficialmente a partida. Porém, de acordo com o Portal GE, o acordo já contempla o repasse de parte da arrecadação para o clube alviverde.

Outra possibilidade para o Santos em São Paulo, o Pacaembu não está nos planos do clube, pelo menos por agora. Isso porque o estádio ainda não possui alvará para a liberação total das arquibancadas. A Portuguesa, que usa o campo como casa no campeonato, está utilizando de uma licença provisória e parcial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.