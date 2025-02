Volante do Atlético entra na mira do Fluminense

O volante Otávio, do Atlético, está na mira do Fluminense para reforçar o elenco tricolor em 2025. As negociações já foram iniciadas, e a diretoria do clube carioca considera o atleta uma prioridade para a temporada.

A expectativa do Fluminense é positiva, com a intenção de avançar nas conversas nos próximos dias. Inicialmente, o alvo do Tricolor era Gustavo Cuéllar, mas o jogador, que estava no Al-Shabab, acabou sendo anunciado pelo Grêmio.

Atualmente, o Fluminense conta com Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Hércules para a posição. Além disso, Lima também pode exercer a função de volante.

Otávio chegou ao Atlético em 2022 e, desde então, tem alternado entre titularidade e reserva. Durante sua passagem pelo clube, conquistou três Campeonatos Mineiros (2022, 2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2022).

