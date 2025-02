Botafogo tem problemas para clássico com o Flamengo pelo Carioca

Bastos é um dos desfalques do Botafogo para o duelo com o Flamengo, no Maracanã - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após a derrota para o Madureira, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (12) para enfrentar mais uma vez o Flamengo, agora pelo Carioca, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). No entanto, o Alvinegro tem problemas para montar o sistema defensivo e desfalques também em outros setores.

Afinal, o zagueiro Bastos sofreu um trauma no joelho esquerdo na última quinta-feira, contra o Nova Iguaçu, e deixou o gramado com apenas três minutos de partida.

Além disso, o recém-contratado Artur teve uma lesão muscular na coxa esquerda no mesmo jogo. Ambos, portanto, estão fora do clássico desta quarta, às 20h (de Brasília) e, no momento, o clube não estipulou os respectivos prazos de recuperação.

O técnico Carlos Leiria não poderá mais contar com Lucas Halter, que seria o substituto. O atleta acertou com o Vitória para o restante da temporada. Contratado em janeiro vindo do Ceará, David Ricardo ainda não está regularizado, enquanto Jair está com a seleção sub-20, o que abre espaço para Serafim.

A tendência é ter um jogador da posição. Contudo, existe também a opção de improvisar Danilo Barbosa, que atuou improvisado na função, assim como Newton, que entrou no setor contra o Nova Iguaçu.

Mudanças também no setor ofensivo

Sem a presença de Artur, o Botafogo terá que apostar em algum jovem na posição. Diante do Fluminense, Rafael Lobato ganhou chance, algo que deve se repetir contra o Flamengo.

Outro nome que pede passagem é o de Yarlen, Isso porque já atuou entre os profissionais em mais oportunidades e se destaca nos duelos individuais para quebrar linhas.

Por fim, Rwan Cruz está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF), mas sem tempo hábil para estar em campo, já que o clássico é da 7ª rodada (jogo atrasado). Kayke, autor do gol contra o Nova Iguaçu, é outra opção para o sistema ofensivo alvinegro.

