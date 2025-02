Zico analisa atual elenco do Flamengo e exalta Léo Ortiz: ‘Esse cara é outro nível’

Léo Ortiz se destaca com a camisa do Flamengo, sob o comando de Filipe Luís - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Um dos pilares do Flamengo sob o comando do técnico Filipe Luis, Léo Ortiz se consolidou como titular. Assim, ele ganhou um admirador de peso, ninguém menos que Zico, maior ídolo do clube. Em evento no museu do clube. o craque teceu elogios ao zagueiro, que já conquistou três títulos pelo clube em menos de um ano e sonha também com oportunidades na seleção.

“O Flamengo hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito e que eu conhecia pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível”, afirmou o ex-jogador

Mesmo sem completar um ano no Rubro-Negro, o defensor já ergueu as taças do Carioca e da Copa do Brasil na temporada passada e da recente Supercopa do Brasil. Nesse sentido, esse último título foi em Belém, sobre o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo.

Dessa forma, durante o evento, Zico respondeu se algum jogador do atual elenco do Flamengo teria vaga na equipe campeã mundial em 1981. Além do Galinho, aquele time tinha nomes como Júnior, Adílio, Andrade e Nunes.

“Acho que do grupo de 2019 todos eles poderiam jogar na década de 80, seriam banco lá, tudo bem (risos). Seria um banco de luxo”, brincou sobre a geração comandada por Jorge Jesus, que conquistou Carioca, Brasileiro e Libertadores naquele ano.

