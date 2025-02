Marcelo planeja continuidade no futebol e revela desejo de fazer ‘filme com a esposa’

Marcelo planeja continuidade no futebol e sonha em 'um dia' trabalhar no Real Madrid - (crédito: Foto: Antonio Villalba/Real Madrid)

Entre um esboço e outro sobre o futuro, uma pausa para cerveja. Assim tem sido a rotina de Marcelo desde que pendurou as chuteiras no último dia 6 de fevereiro. Já entre uma cervejinha e outra, o ídolo do Real Madrid e do Fluminense também tem tirado um tempinho para delinear seus planos em programas de TV da Espanha.

Em entrevista ao ‘El Hormiguero’, da TV espanhola, o brasileiro revelou alguns de seus planos mais iminentes para o futuro. O ex-lateral garantiu que seguirá no futebol, mas também revelou outras ideias de projetos relacionados à arte.

“Estou me aposentando do futebol, mas tenho muitas coisas. Tenho um espaço reservado para cerveja (risos). Quero estar mais perto da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Tenho uma empresa de representação de jogadores. Tenho uma equipe no Brasil. Tenho mais tarefas de escritório. Quero entrar no mundo da arte, da música e fazer filmes com minha esposa”, estabeleceu.

“Quero ajudar as pessoas que fazem arte, a visitar galerias e estar perto das pessoas que estão pintando um muro. Ver como posso ajudar esses artistas. Também adoro música desde pequeno. Conheço alguns cantores e gostaria de produzir uma música, fazer uma batida e me encaixar com esses artistas. Um sonho. Mas também seria ator. Difícil, mas eu adoraria fazer uma cena ou um filme com minha esposa. Eu interpretaria o vilão ou o mocinho, tanto faz”, completou o brasileiro.

Volta ao Real Madrid

Marcelo reconheceu que o corpo “dava sinais de desgaste” e que passou a sentir necessidade de “um fim semana de folga”. Por outro lado, o ex-lateral não consegue se desprender do futebol e entende que sentirá falta da rotina de competições. Então, nesse sentido, ele trabalha com um plano – este mais no horizonte – de atuar internamente no Real Madrid.

O brasileiro disse que sua esposa, Clarice, o vê com perfil de treinador. Ele, porém, discorda. De todo modo, o ex-lateral recordou técnicos e colegas que o ajudaram a enxergar o esporte de outra forma.

“[José] Mourinho me ajudou a ter mais agressividade. Eu sempre quis estar com a bola, e ele me disse que eu tinha que roubá-la primeiro. Isso me ajudou muito no treinamento. Me disse que eu não sabia defender, mas que ia me ensinar. Isso me deixou bravo algumas vezes, mas depois correu muito bem. Zidane também entende muito bem o vestiário, ele me deu muitas alegrias”, recordou.

Marcelo anuncia aposentadoria

O futebol se despediu de um dos maiores laterais esquerdos da última geração na última quinta-feira, dia 6 de fevereiro. O ídolo do Real e do Fluminense anunciou sua aposentadoria aos 36 anos através de um vídeo nas redes sociais.

“Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar para o futebol. Obrigado por tudo”, dizia um trecho.