Ramon Menezes enaltece elenco do Brasil no Sul-Americano sub-20: ‘Espírito e atitude’

Ramon Menezes fala sobre campanha do Brasil no Sul-Americano sub-20 - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira, em Caracas, e garantiu presença na Copa do Mundo da categoria, que acontece entre setembro e outubro deste ano, no Chile. Assim, o técnico Ramon Menezes enalteceu a evolução do elenco ao longo do Sul-Americano e o comprometimento de cada atleta com a amarelinha.

“Nossa equipe soube sofrer dentro da competição. Estamos com atletas aqui que estão aprendendo a jogar um torneio sul-americano. Importante que eles vivenciem isso. E eles mostraram espírito, atitude e se entregaram para botar o Brasil no Mundial. A Seleção se classificou porque eles partiram pra dentro. Estão todos de parabéns”, disse o técnico, em entrevista, após a partida contra os paraguaios.

Além disso, o comandante disse que o Brasil reagiu após a humilhante goleada para a Argentina. Mesmo com as dificuldades diante da Bolívia, teve apresentações mais consistentes contra Uruguai, Colômbia e Paraguai. Por fim, os hermanos, aliás, serão os próximos adversários no dia 13, às 22h (de Brasília).

“Fizemos dois ótimos jogos contra Uruguai e Colômbia. Hoje, contra o Paraguai, sabíamos do caráter decisivo dessa partida, das dificuldades que encontraríamos. Além disso, há o fator cansaço, com a sequência da competição. E temos adversários bem preparados”, comentou.

“Temos que descansar para chegarmos bem fortes e com muita confiança no próximo confronto”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twi tter, Instagram e Facebook.