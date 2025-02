Caio Paulista perde espaço e tem futuro indefinido no Palmeiras

Abel Ferreira já tinha avisado que com o retorno de Piquerez, um dos laterais-esquerdo perderia espaço no elenco. A fala do treinador aconteceu no dia 29 de janeiro, após empatar sem gols com o RB Bragantino no Allianz Parque. 13 dias depois, parece que a decisão está tomada e Caio Paulista acabou sendo o escolhido.

Afinal, desde essa declaração de Abel Ferreira, o lateral-esquerdo não teve um minuto sequer em campo. Nos últimos quatro jogos ele só foi relacionado no último contra o Água Santa. Contudo, isto aconteceu porque Vanderlan foi titular e Piquerez foi preservado após ser titular nos últimos jogos.

Aliás, Caio Paulista é o lateral-esquerdo que menos atuou em 2025 até aqui. São oito jogos do Palmeiras no ano e duas partidas do jogador. Até Piquerez, que voltou recentemente de grave lesão no joelho direito, soma três embates, enquanto Vanderlan já disputou seis confrontos na temporada.

As decisões de Abel Ferreira mostram que Caio Paulista deve seguir sem espaço nos próximos jogos, contra Inter de Limeira e São Paulo. A tendência é que Piquerez volte ao time titular nestes embates. O Verdão não recebeu nenhuma oferta pela saída do jogador, mas não vai se opor caso chegue alguma oferta.

Caio Paulista chegou ao Palmeiras em 2023, após o clube superar a concorrência do São Paulo e fechar com o jogador. O Verdão se interessou pelo atleta por conta de sua versatilidade, já que pode jogar como lateral ou atacante. Contudo, ele não conseguiu ganhar a confiança da torcida em 2024, sua primeira temporada ao viver muitos altos e baixos e aparenta perder ainda mais espaço em 2025.

