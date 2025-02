Bragantino recusa proposta do Botafogo pelo atacante Henry Mosquera

Henry Mosquera, do Bragantino, era um dos alvos do Botafogo para a temporada de 2025 - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)

O Red Bull Bragantino recusou a proposta do Botafogo pela contratação em definitivo do atacante colombiano Henry Mosquera. Afinal, o Massa Bruta não quer vendê-lo e conta com o atleta para esta temporada, tendo chance apenas de uma negociação no fim do ano, já para 2026. A informação é do portal “ge”.

No primeiro momento, o Alvinegro tentou a contratação por empréstimo, com opção de compra. Contudo, após a primeira recusa, o clube carioca fez uma nova investida, desta vez em definitivo, mas novamente não chegou a um acordo.

Vale lembrar que o jogador chegou ao clube de Bragança Paulista em 2023 e se destacou em um partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão de 2023, quando estufou a rede em duas oportunidades.

Naquela época, ele também sofreu uma lesão no joelho e ficou três meses afastado em tratamento. Neste ano, participou de sete jogos, fez um gol e deu duas assistências.

Por fim, o Glorioso entende que o colombiano pode ser uma opção para dar mais profundidade ao sistema ofensivo. Atualmente, o clube conta com Artur, Matheus Martins, Jeffinho (lesionado) para o ataque. Os jovens Rafael Lobato e Yarlen também são opções ao longo da temporada.

