Lucas Oliveira pode desfalcar o Vasco contra o Flamengo

O Vasco pode ter uma baixa para o jogo contra o Flamengo, no sábado (15), em jogo pela décima e penúltima rodada da Taça Guanabara. Afinal, o zagueiro Lucas Oliveira saiu machucado aos 34′ do segundo tempo no empate em 0 a 0 contra o Sampaio Corrêa, na última segunda-feira (10), em Saquarema.

Assim, o jogador será reavaliado nesta terça-feira (11) para saber a gravidade da lesão. Segundo o próprio treinador do Cruz-Maltino, Fábio Carille, o jogador sofreu uma torção no tornozelo direito. Logo ao chegar no banco de reservas, ele começou o tratamento com uma bolsa de gelo aplicada no local.

LEIA MAIS: Após novo resultado negativo do Vasco, Carille afirma: ‘Todo mundo indignado’

“O Lucas Oliveira foi uma torção no tornozelo, mas eu não sei a gravidade ainda, saiu ali até andando já melhor, mas durante o jogo ele sentiu. E amanhã (hoje, terça) a gente consegue dá uma resposta melhor sobre o atleta”, afirmou na coletiva no pós-jogo.

Dessa forma, é possível que Carille opte pela entrada de Lucas Freitas entre os titulares. O próprio jogador, ex-Juventude e Palmeiras, foi quem entrou na vaga de Oliveira na reta final do prélio, que deixou o Vasco em condição complicada no Carioca.

Mauricio Lemos estreia quando pelo Vasco?

Já Mauricio Lemos pode fazer sua estreia – pelo menos na lista dos relacionados. Segundo o próprio comandante, o uruguaio sofreu um “desconforto muscular”, o que atrasou a possibilidade de sua estreia. Ainda assim, Carille confia que poderá tê-lo como opção para o clássico com o Flamengo.

“Está treinando. Ele teve um desconforto muscular na semana passada, uns dias atrás. Vem treinando. Amanhã (hoje) vou fazer um jogo num campo maior até para ver como ele está. Ele passa a ser uma opção para o próximo jogo”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.