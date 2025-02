Ferj marca reunião com clubes após críticas sobre o Carioca

O Campeonato Carioca de 2025 vem sofrendo duras críticas dos clubes, jogadores e comissões técnicas desde o início da competição. Diante disso, a Ferj marcou uma reunião com os clubes para esta quinta-feira (13) para tratar sobre a bola e os gramados do Carioca 2025. A informação foi dada inicialmente pelo “Uol” e confirmada pelo Jogada10.

Além dos clubes, a entidade também vai reunir a Penalty, fornecedora da bola do estadual, e também as empresas como a Greenleaf, responsável pelo gramado do Maracanã. A ideia da Ferj é tentar obter “esclarecimentos, acertos e ajustes” para o decorrer da competição.

O técnico Filipe Luís foi o principal a reclamar da bola. Ele teceu críticas à qualidade da bola do Carioca e afirmou que atrapalha o andamento do jogo. O treinador do Flamengo, inclusive, disse que sofreu com o produto quando era jogador de futebol.

No clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, no último sábado, os jogadores e técnicos reclamaram do estado do gramado. A principal reclamação foi que o campo estava duro. A Greenleaf já afirmou que a grama estará melhor para o clássico entre o Rubro-Negro e o Vasco, no sábado.

Além da dupla Fla-Flu, o Botafogo, portanto, também fez uma reclamação mais contundente ao estado do campo de Moça Bonita, em Bangu, após o duelo com o Nova Iguaçu. O Alvinegro alegou que o gramado apresenta condições inadequadas para a prática do futebol, então pode colocar em risco a integridade física dos jogadores. Sendo assim, o Botafogo exigiu que a Federação tome as medidas necessárias para garantir a segurança dos atletas.

