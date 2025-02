Palmeiras não descarta oferta por Vitor Roque nesta janela

O Palmeiras não desistiu de Vitor Roque. O Verdão observa atentamente as conversas e negociações do Real Betis com o Barcelona e avalia se será possível fazer uma proposta para contar com o jogador nesta janela de transferências ou se vai aguardar para tentar ter o atacante no meio do ano.

Vitor Roque está emprestado ao Real Betis pelo Barcelona. Contudo, ainda não existe uma negociação para o atacante permanecer no clube da Andaluzia após o fim do empréstimo.

O Verdão, por sua vez, quer entender se é viável tentar a vinda ainda nesta janela de transferências, aberta até o dia 28 de fevereiro. Para isso depende de uma saída antecipada do atacante do Real Betis. O Palmeiras não deve colocar dinheiro para tentar a liberação do jogador. Caso Vitor Roque permaneça até o final da temporada europeia, o Alviverde cogita tentar trazer o jogador no meio de ano, para o Super Mundial de Clubes.

Vitor Roque é vice-artilheiro do Betis, com sete gols em 29 partidas, e tem uma opção de compra no empréstimo, na casa dos 25 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Contudo, a cinco meses para acabar seu vínculo em seu atual clube, sua situação está indefinida.

Contratação no Bétis pode ajudar o Palmeiras

Aliás, as especulações de sua saída aumentou após o Betis contratar o colombiano Cucho Hernández. Afinal, o jogador atua na mesma posição do brasileiro, que pode perder espaço nesta reta final de temporada. Assim, o Palmeiras entende que pode dar um lugar para Vitor Roque atuar constantemente e voltar ao radar da Seleção com sua volta ao Brasil.

