Ex-Corinthians vira sócio de empresa de investimentos e administra mais de R$ 70 bilhões

Em entrevista exclusiva ao ge, o ex-zagueiro contou como surgiu a escolha pelo mercado financeiro.

“Quando comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, me vi ali no momento de como vou investir. E eu não tinha muito conhecimento, não tinha quem me auxiliasse, ou pelo menos quem eu confiasse que queria realmente me ajudar, porque o meu recurso estava no mercado financeiro, estava em bancos, em grandes instituições, mas já tinha um conhecimento, até por ter estudado ciências contábeis, de como funcionava mais ou menos o modelo de banco. Queria o melhor para potencializar o meu patrimônio. Eu já sabia o que não era bom, mas não sabia o que era bom”, contou.

Além disso, William explicou como funciona para gerir o negócio e ajudar as pessoas que procuram a empresa para ter um investimento mais assertivo. A Fami Capital possui 13 unidades no Brasil, além de uma filial em Miami, nos Estados Unidos.

“Esses R$ 70 bilhões são recursos, patrimônio financeiro dos nossos clientes que estão hoje sob a nossa gestão, administração. Um multi-family office em Miami, que hoje faz a gestão mais ou menos de uns R$ 10 bilhões lá fora, basicamente de brasileiros. Então, se o cliente tem um patrimônio que a gente entenda que faça sentido ele ter uma parte lá fora ou se ele já tem, a gente consegue fazer essa gestão”, disse.

Carreira de William no futebol

William Machado defendeu alguns grandes clubes brasileiros, como o Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Aliás, pelo clube paulista ele foi campeão da Copa do Brasil de 2009, um ano antes de se aposentar dos gramados.

Ao longo da sua carreira e com passagens por diversos clubes, o ex-zagueiro aproveitou para guardar dinheiro. Durante a entrevista, portanto, ele revelou que segue com o dinheiro conquistado no futebol guardado.

“Tudo o que ganhei no futebol está intocado, não precisei colocar a mão nesse patrimônio, porque no meu pós-carreira, graças a Deus, ganho o suficiente para manter um padrão de vida bom. Eu não tenho carro importado, eu não tenho três, quatro, cinco casas, eu não faço a todo momento viagem para o exterior, passeio, faço trabalho. Eu também preciso me controlar, porque eu tenho também vontade de fazer as coisas. Todo mundo tem, só que, pelo meu conhecimento, eu consigo hoje o que? É só um desejo, não é uma necessidade”, revelou.

