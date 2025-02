Coleção na garagem e obras de arte: a vida de Vini Jr. na mansão de quase R$ 60 milhões

Vini Jr., um dos astros do futebol mundial que defende o Real Madrid, vive em uma mansão de luxo no bairro de La Moraleja, ao norte de Madrid, de 10 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 60 milhões. Além de uma mansão, o brasileiro tem uma coleção de carros na garagem. Vale ressaltar que o jogador tem um patrimônio avaliado em 21 milhões de euros, de acordo com o “The Sun”.

O condomínio de luxo, que conta com campos de golfe e escolas particulares, fica perto da onde o clube merengue treina e também joga. São 15 minutos até o centro de treinamento e 30 minutos até o Santiago Bernabéu.

A mansão tem extrema privacidade e conta com elevados níveis de segurança, com um posto de proteção e até um quarto do pânico. Além disso, possui elevador interno e um sistema de automação residencial que permite controlar os aparelhos elétricos de uma casa de forma remota. Há também uma bem iluminada sala com grandes janelas e acesso direto ao jardim.

Localizada em uma área de 2.500 m², a residência possui seis quartos e seis banheiros, além de várias salas de estar grandes. O local também conta com uma sala de jogos, de cinema, espaço de bar, sauna a vapor e sauna seca, além de piscina privativa, quadra de tênis e campo de futebol com grama sintética.

Na academia, com aparelhos de última geração, uma pintura na parede e que indica as inspirações de Vini jr: a obra de arte inclui grandes atletas, como Kobe Bryant, Pelé, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno.

Vini Jr e suas paixões

Há pelo menos duas coisas que o brasileiro gosta de ter: carros e tênis. Assim, na sua garagem, ele começou com um Audi A7, que custa a partir de 55 mil euros. Depois, um SUV Q8 que pode custar até 105 mil euros. Além desses, também teve um Audi Q7, por cerca de 70 mil euros.

No entanto, no ano passado, o Real Madrid fechou um acordo com a BMW para ser o patrocinador automotivo. Dessa forma, Vini Jr colocou as mãos em um BMW i7 M70 xDrive, o modelo elétrico mais rápido que a marca alemã oferece, que pode custar cerca de 165 mil euros.

Quanto aos tênis, o brasileiro deixa mais de 120 pares guardados em um armário especial na mansão. O modelo favorito do atacante são os Nike Air Jordans. Aliás, ele sempre exibe nas redes sociais. Ele também tem uma paixão pelos Louis Vuitton x Nike Air Force 1s.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.