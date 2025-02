Casemiro no Flamengo? Saiba a situação do volante do United

Sem pressa no mercado, o Flamengo busca oportunidades de mercado e foca em se reforçar antes do início do Mundial de Clubes. Um nome que começou a ser ventilado no clube foi do volante Casemiro, do Manchester United. De acordo com o tabloide inglês Daily Express, os Red Devils devem emprestar o jogador Flamengo até o final da temporada. No caso, a ideia seria fazer um contrato de empréstimo até junho, com opção de extensão.

Ainda de acordo com o portal ‘Express’, o empréstimo seria num molde em que os vencimentos salariais seriam divididos. Casemiro tem 32 anos e perdeu espaço recentemente no United. Na atual temporada, foi titular em 16 dos 24 jogos que participou e marcou 3 gols. O contrato com o clube inglês tem validade até a metade de 2026.

No entanto, de acordo com informações que chega do Brasil, Casemiro não está interessado em reotnrar ao futebol brasileiro. Além disso, o Rubro-Negro fez contato com o volante do Manchester United. Fora isso, apesar de uma possível oportunidade de mercado, o foco do Flamengo é buscar uma renovação com Pulgar e trazer o Jorginho na próxima janela.

O brasileiro, aliás, chegou no Manchester United em 2022 por 60 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação da época). Assim, o jogador, que tem contrato até o fim da temporada 2025/26, teve um bom início nos Red Devils. No entanto, a imprensa inglesa passou a criticá-lo e pedir sua saída no início da temporada 2023/24.

