João Victor distribuía camisa a torcedor do Vasco antes de discussão que viralizou

João Victor se envolveu em polêmica após novo tropeço do Vasco no Carioca

Uma discussão de João Victor, zagueiro do Vasco, com um torcedor chamou a atenção no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, após o empate sonolento em 0 a 0 entre o Cruz-Maltino e Sampaio Corrêa. O camisa 38 distribuía uma camisa a um torcedor, quando uma segunda pessoa começou a ofendê-lo.

No vídeo, que viralizou na internet e inicia já com a discussão em andamento, João Victor surge sem a camisa de jogo, que fora entregue a um torcedor. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, o fã pedia o uniforme do zagueiro desde antes da bola rolar.

Ao se aproximar deste torcedor, João Vitor ouviu, então, xingamentos por parte de outra pessoa, irritada com a performance da equipe. João levou cartão amarelo logo aos 2′ da partida, contribuindo para sua má exibição ao longo do duelo.

A torcida vaiou após o apito final, já que o resultado deixa o Vasco em maus lençóis na busca por classificação às semifinais. Afinal, a equipe enfrenta dois clássicos nas últimas rodadas da Taça Guanabara (Flamengo e Botafogo, pelas rodadas 10 e 11, respectivamente) e vê os times se aproximando na tabela após três tropeços seguidos.

