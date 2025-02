Natanael se firma como titular do Atlético e comemora bom momento

A lateral direita do Atlético começou a temporada sem um titular definido. Com a saída de Mariano, no final da temporada de 2024, a disputa passou a ser entre Saravia e o recém-contratado Natanael. No entanto, o jovem de 23 anos chegou e assumiu a posição.

Com quatro jogos até o momento, além da pré-temporada nos Estados Unidos, o atleta garantiu seu lugar na equipe e vive uma excelente fase com a camisa alvinegra.

“Estou feliz, trabalhando muito no dia a dia para conquistar meu espaço. Fizemos um bom jogo, coletivamente foi uma partida positiva. As individualidades se destacam. O Hulk é um jogador muito decisivo, todos sabem disso. E fico feliz por ter dado o passe para ele, que concluiu bem”, comentou.

Natanael foi contratado junto ao Coritiba. Chegou a Belo Horizonte com certa desconfiança, mas conquistou a titularidade, com apoio consistente ao ataque e solidez defensiva. Contra o Itabirito, nesta quarta-feira, às 19h45 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, ele espera repetir a boa performance.

“Temos feito bons jogos, mas tudo depende do confronto de quarta-feira. O foco é entrar concentrado e fazer uma grande partida, para alcançar a vitória e garantir a classificação para a semifinal”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook